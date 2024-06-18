Taraklı Belediyesi'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Taraklı Belediyesi'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Taraklı Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla hizmet binasında bayramlaşma programı düzenledi. Programa, ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet amiri, siyasi parti başkanları, daire müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, misafirleriyle yakından ilgilenerek bayramlarını tebrik etti ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti. Programda katılımcılara baklava, sarma ve çay ikramı yapıldı. Başkan Pilavcı, daha sonra kolluk kuvvetleri, sağlık ve itfaiye personelini ziyaret ederek özverili çalışmaları için teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi.

18.06.2024 11:39
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Taraklı Belediyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Hizmet binasında yoğun katılımla gerçekleşen programa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Habip Önel, İlçe Emniyet Amiri Uğur Doğan, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Özen, daire müdürleri, meclis üyeleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yakından ilgilendiği misafirlerin bayramını tebrik eden Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, "Bayram vesilesiyle gurbetteki ve ilçemizdeki hemşehrilerimizle bir kez daha bir aradayız. Vatandaşlarımızın kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Katılımcılara baklava, sarma ve çay ikramı da yapıldı.

Başkan Pilavcı, daha sonra bayramda mesailerini sürdüren kolluk kuvvetleri ile sağlık ve itfaiye personelini görevleri başında ziyaret etti.

Özverili çalışmaları için kendilerine teşekkür eden Pilavcı, "Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu ziyaretlerde nöbet tutan kurum çalışanlarımızın bayramlarını tebrik ediyoruz. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz. Ülkemizin huzuru, güvenliği, refahı için görev başındalar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taraklı Belediyesi'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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