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Taraklı'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Taraklı'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hacımurat Mahallesi Ankara Caddesi'nde ikamet eden Ali Kılıç (69), yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi ve cenaze Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Taraklı\'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
03.01.2024 - 16:57,  Güncelleme: 16:59
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Hacımurat Mahallesi Ankara Caddesi'nde ikamet eden Ali Kılıç'ı (69) çarşıda göremeyen yakınları, yaşadığı eve gitti. Kılıç'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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