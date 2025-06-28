Taraklı'da Yangınla Mücadele Sürüyor - Son Dakika
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Taraklı'da Yangınla Mücadele Sürüyor

Taraklı\'da Yangınla Mücadele Sürüyor
28.06.2025 14:57
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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tedbirler alınıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangını kontrol altına almak için dünden bu yana müdahaleler sürüyor.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bazı köylerdeki birçok evin zarar gördüğü yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürmek için 1 İHA, 4 uçak, 10 helikopter, 64 arazöz, 124 araç ve 603 personel görev alıyor.

"Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bölgeye konuşlandırılan yangın yönetim aracı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin özellikle yüksek alanlarda, rüzgarın etkisiyle devam ettiğini söyledi.

Yangının söndürülmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Sözer, "Kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarımız devam etmekte. Bizi burada en çok etkileyen unsurlardan biri, rüzgar. Ekipmanlarımız ve araç sayımıza baktığımız zaman rüzgar dinse kısa bir sürede kontrol altına alma ihtimalimiz çok yüksek." dedi.

Vali Sözer, alevlerin rüzgar nedeniyle yayıldığını, söndürülen bölgelerin de zaman zaman bu sebeple yeniden tutuştuğunu aktardı.

Bu durumun çalışmaları zorlaştırdığını ifade eden Sözer, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bugün yine havadan söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Genel müdürümüz bu kapsamda çok ciddi bir hava takviyesinde bulundu. Hem havadan hem karadan, ekipmanlarımız ve iş araçlarımızla çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz."

"Vatandaşlarımızı hayvanlarıyla beraber güvenli alanlara alıyoruz"

Sözer, süreçte vatandaşların can güvenliğini ön planda tuttuklarını vurguladı.

"Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasına bile müsaade etmeyiz." diyen Sözer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, rüzgarın etkisiyle ve yangının durumuna göre, etki altına alınabilme ihtimali olan yerleşim birimlerimizi hemen tahliye ediyoruz. Vatandaşlarımızı hayvanlarıyla beraber güvenli alanlara alıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde bulunan tüm kamu kuruluşlarımızın misafirhaneleri vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. İaşelerini temin ediyoruz. Bu kapsamda hiçbir problemimiz yok."

Vali Sözer, bazı vatandaşların arazileri ve evleri için endişelendiğini belirtti.

Tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Sözer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden anbean rüzgarın etkisiyle ilgili hava tahmin raporlarımızı alıyoruz. Şu anda elimizdeki verilere göre, akşama kadar kısmi olarak rüzgar devam edecek. Bu da çalışmalarımızın akşama kadar aralıksız devam edeceği anlamına geliyor. Yarınki verilere baktığımızda Marmara Bölgesi'nde nem oranının biraz artacağı ve yağmur görünüyor. Bu da bizim açımızdan çok mutlu bir haber."

Kaynak: AA

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