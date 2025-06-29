Taraklı\'daki Yangına Hızlı Müdahale

ALEVLERE ANINDA MÜDAHELE EDİLDİ

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, bazı bölgelerde rüzgarın etsiyle tekrardan alevlendi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, helikopter ve ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle tekrar alevlenen bölgeler kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Alevlenmenin yaşandığı kısım ise dronla görüntülendi.

Ardacan UZUN- Ahmet ERDEM/SAKARYA,