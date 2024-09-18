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Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Fatih'te yapılan operasyonda 796 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

18.09.2024 13:13
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(İSTANBUL)- İstanbul Fatih'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlarda Osmanlı, Roma  ve Bizans İmparatorluğu dönemlerine ait çok sayıda sikke ve çeşitli eserler ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, tarihi eserlerin müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi.

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon 13 Eylül'de, Fatih semtinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlendi.

Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Operasyon sonucu 3 kişi gözaltına alınırken; aramalarda, Osmanlı İmparatorluğu çeşitli dönemlerine ait 403 adet altın malzemeden imal edildiği düşünülen sikke grubu, Roma ve Bizans'ın çeşitli dönemlerine ait 32 adet bronz ve gümüş malzemeden imal edildiği düşünülen sikke grubu, 199 adet Hristiyanlık (Ortodoks/Katolik) inancına ait olduğu değerlendirilen farklı boyut ve ebatlarda ikona grubu, 162 adet Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet devirlerine tarihlendiği düşünülen etnografik eser olmak üzere toplam 796 adet eser/obje ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler sergilendi

Operasyonlar sonucu ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi. Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan başlatılan işlemlerin devam ettiği belirtilirken, ele geçirilen eserlerin İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Kaynak: ANKA

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