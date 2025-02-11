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Tarım ile Psikiyatri Terapi

Tarım ile Psikiyatri Terapi

Akdeniz Üniversitesi'nde serada tarım yapan hastalar, psikiyatrik rehabilitasyonda olumlu sonuçlar alıyor.

11.02.2025 11:52
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Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nde tedavi gören hastalara serada tarımla terapi uygulanıyor.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, AA muhabirine, toprak ve tarımla ilgilenmenin insan sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu söyledi.

Bundan yola çıkarak, psikotik bozukluklarda tarımla terapi uygulamalarını hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nin arkasındaki boş araziye sera kurduklarını belirtti.

Ekip arkadaşı hemşire Şeyma Kaplan Ekinci ile "topraktan topluma" sloganıyla geçen yıl burada başlattıkları çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, "Hastalarımız, ilaç tedavilerinin dışında hemşire hanım ve usta öğreticilerimizin gözetiminde serada domates, biber, patlıcan ve karnabahar gibi sebzeleri yetiştiriyor." dedi.

Mevsimine göre yetiştirilen sebzelerin hastaları mutlu ettiğini dile getiren Erdoğan, merkezin mutfağında pişirilen bu sebzelerin, hasta ve yakınlarının beslenme ihtiyacını da karşıladığını kaydetti.

Şizofreni ve bipolar bozukluk tanısı konulan hastaların tarımla rehabilitasyonun sağlandığını belirten Erdoğan, "Bu hastalar için rehabilitasyon çok önemlidir. Sadece ilaç tedavileri ve benzeri yöntemler yeterli olmayabilir." ifadesini kullandı.

"Hasta yakınlarının da yükünü azaltıyor"

Projeyi tüm Türkiye'ye duyurmak ve yaymak istediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tarım ile rehabilitasyon hizmetine başladıktan sonra hastalarımızın topluma katılımı, işlevselliği belirgin olarak arttı ve hastalara yönelik damgalama da belirgin olarak azaldı. Merkezde 1000'in üzerinde kayıtlı hastamız var, çalışmak isteyen hastalarımızı belirliyoruz ve beraber serada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Seramızda gönüllü çalışan hastalarımız meyve ve sebze yetiştiriyor. Daha sonra hastalarımız bunları toplayarak yemek haline getiriyor, çok mutlu oluyorlar. Çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Hastalarımızın dışında hasta yakınları da çok mutlu çünkü bu hastaların rehabilitasyon süreci hasta yakınlarının da yükünü azaltıyor."

"Hastaneye yatış oranları düştü"

Hemşire Şeyma Kaplan Ekinci de üretime dayalı tedavinin hastaların iyileşmesine katkı sağladığına dikkati çekti.

Serayı, tedaviye gelen hastalarla kurduklarını anlatan Ekinci, "İhtiyacımız olan neyse, mutfakta pişmesi gereken ne varsa ektik. Ektiğimiz fidelerin gelişimini hastalarımızla beraber gözlemliyoruz. Serada domates, biber, patlıcan, aromatik bitkiler, kış sebzeleri yani pazara çıktığımız zaman görebildiğimiz tüm sebzeleri üretiyoruz." diye konuştu.

Psikiyatri desteği alan hastaların serada usta öğreticilerden hem teorik hem de pratik eğitim aldığını kaydeden Ekinci, turşu, konserve ve sos yaptıkları bazı ürünleri kermeslerde satışa sunduklarını belirtti.

Hastaların toprakla içli dışlı olmaları sonucu tedavi sürecinde olumlu sonuçlar aldıklarını vurgulayan Ekinci, "Serada üretime katılan hastalarımız için geriye dönük 5 yıllık süreye baktığımız zaman hastaneye yatış oranları çok düştü, yani 3 ya da 4 hasta ve onlar da ilaç değişikliğinden kaynaklı. Ailelerden ciddi anlamda olumlu geri bildirim alıyoruz. Hastalarımız ve aileleri çok mutlu, hem kaliteli zaman geçiriyorlar hem de yaşam becerilerini tekrar kazanmış oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Güncel, Sağlık, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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