Tarım ve Orman Bakanı Kastamonu\'da ziyaretler gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Seçimin güvenliği için tedbirler aldık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gönen ilçesinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin güvenliği ve huzuru için tedbirler aldıklarını belirtti. Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadele ettiklerini ve organize suç örgütleriyle de mücadele edeceklerini vurguladı. Ayrıca, seçimlerin hür ve adil bir ortamda gerçekleşmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.