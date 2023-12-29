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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı inşaatını inceledi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı inşaatını inceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da bulunan Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı inşaatında incelemelerde bulundu. Yumaklı, bu projenin tarımsal üretimi desteklemek ve daha verimli ürünler elde etmek için önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı inşaatını inceledi
29.12.2023 - 13:32,
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KANAL İNŞAATINDA İNCELEME

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkhan ilçesinde barajlar arası su aktarımı sağlayacak Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı'ya Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri eşlik etti. Yumaklı, deprem bölgesinde tarımsal üretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için çalıştıklarını anlattı. Bakan Yumaklı, "Burası Hatay halkının yörede dediği gibi, Hatay'ın GAP'ı. 1,7 milyar liralık bir maliyeti var bu tünelin. Peki işlevi ne? Tahtaköprü Barajı'ndan yaklaşık 2 bin 38 metre, yani 2 kilometrenin üzerinde bir uzunlukta, 5 metre çapında bir tünelle yıllık 240 milyon metreküplük suyu Reyhanlı Barajı'na aktaracak. Yani bu bereketli toprakların daha iyi üretim yapabilmesi için daha kaliteli, daha verimli ürünler üretebilmesi için son derece önemli bir yatırım. Temel ihtiyacımız olan gıda üretimi, gıda ürünleri için de çok önemli yatırım da devam etmiş olacak. Bu ve benzeri yatırımlarımızı zaman içerisinde hizmete açıyoruz. Bütün arzumuz, vatandaşımızın tarımsal üretimini verimli, kaliteli ve sürdürülebilir yapması" dedi.

Kaynak: DHA
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