Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Amasya\'yı Ziyaret Etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Amasya'yı ziyaret etti.

Emiralioğlu, Amasya Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Güneş tarafından karşılandı.

Amasya'ya yaptığı ziyarette üreticilerle birlikte sahada incelemelerde bulunan Emiralioğlu, üreticilerle hasadı yapılan ürünlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Bütün üreticilere bol ve bereketli bir sezon dileyen Emiralioğlu, ülke ekonomilerine yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.