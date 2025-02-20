Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yükseldi

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin Aralık 2024 verilerini açıkladı. Buna göre endeks, yıllık yüzde 32,49, aylık ise yüzde 2,13 arttı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,49 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,94 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,46 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,62 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 44,23 artış oldu.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 52,31 artış ile tohum ve dikim materyali, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,86 artış ile malzemeler oldu.