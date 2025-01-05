Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada çalıştıkları sırada tüfek saçmasının isabet ettiği 2 kişi yaralandı.
Keş Mahallesi'nde Fatih Ş. (23) ile L.C. (15), tarlada çalıştıkları esnada nereden geldiği belirlenemeyen tüfek saçmasıyla yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Silahın avcılar tarafından ateşlendiği değerlendiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Tarlada Tüfek Saçmasıyla İki Yaralı - Son Dakika
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