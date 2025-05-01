Tarlasına traktörüyle "Aile Yılı" yazdı

ARDAHAN - Ardahanlı çiftçi Fatih Doğruyol, tarlasına traktörüyle 'Aile Yılı' yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili ülke genelinde farklı etkinlikler düzenleniyor.

Ardahan'da Aile Yılının önemine dikkat çekmek isteyen çiftçi Fatih Doğruyol, traktörüyle tarlasına aile yılı yazarak konuya dikkat çekti.

Çiftçinin yaptığı bu çalışma Aile sosyal politikalar İl Müdürlüğünce sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.