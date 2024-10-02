TARSİM, TSEV Mezuniyet Töreninde - Son Dakika
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TARSİM, TSEV Mezuniyet Töreninde

TARSİM heyeti, TSEV'nin 41. dönem mezuniyet töreninde katılarak katılımcıları tebrik etti.

02.10.2024 13:16
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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı'nın (TSEV) 41. dönem mezuniyet törenine katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, TSEV tarafından düzenlenen Temel Sigortacılık Eğitim Programı'nın 41. dönem mezuniyet töreninde yer aldı.

Sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eğitim ve insan kaynakları temsilcilerinin de hazır bulunduğu törende, mezunlar, yöneticilerinden ve TSEV eğitmenlerinden sertifika ve plaketlerini teslim aldılar.

Engürülü, programı tamamlayan tüm katılımcıları tebrik ederek, başarı dileklerini paylaştı.

Eğitim programı, sektör çalışanlarının genel sigortacılık ve sigorta branşları konularında uzmanlaşmalarını sağlayarak, Türk sigorta sektörünün iş gücü niteliğinin ve verimliliğinin arttırılmasında önemli bir rol üstleniyor.

Kaynak: AA

Tarım Sigortaları Havuzu, Sigorta, Ekonomi, Eğitim, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARSİM, TSEV Mezuniyet Töreninde - Son Dakika

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