Tarsus Belediyesi'nden Çocuklara Tiyatro Şöleni

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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşmaya devam ediyor. Tebeşir Sahne ekibi tarafından sahnelenen "Organik Keşifler" adlı oyun, minikler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Tarsus Belediyesi, çocuklara yönelik çalışmalar yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademisi Yusuf Öz Sahnesi'nde gerçekleşen "Organik Keşifler" adlı oyun gösteriminde, daha önce tiyatro ile buluşmamış yüzlerce çocuk, sahnedeki renkli ve eğlenceli performansla unutulmaz anlar yaşadı.

Yapılan gösterimde, çocuklara organik besinlerin önemini, doğa sevgisi ve dayanışmanın gücü eğlenceli bir dille aktarıyor.