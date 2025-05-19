Tarsus'ta 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

(MERSİN) - Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, kortej yürüyüşü ve Kültür Park'taki programla devam etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Tarsus'ta da coşkulu bir şekilde kutlandı. Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve protokol üyelerinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kortej yürüyüşü için Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket edildi. Bayraklarla süslenen cadde boyunca coşkuyla yürüyen gençler ve öğrenciler, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Kortej, Kültür Park'ta son buldu.

Kültür Park'ta hazırlanan platformda şiir dinletileriyle başlayan program, güreş, tekvando ve cimnastik gösterileriyle devam etti. Sporcular, salon sporlarının yanı sıra açık alanda sergiledikleri performanslarla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Başkan Boltaç, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramı, coşku ve gururla kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize güvenimiz sonsuz; onların azmi ve çalışkanlığıyla Tarsus'umuzu daha da ileriye taşıyacağız. Sporun ve kültürün birleştirici gücüyle, bir arada güçlü bir toplum inşa ediyoruz" diye konuştu.