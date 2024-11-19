Tarsus'ta 800 Tavuk Telef Oldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yem tedariki yapılmadığı iddia edilen bir piliç üretim çiftliğindeki 800'e yakın tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Beylice Mahallesi'nde faaliyet gösteren piliç üretim çiftliğinin yem tedarikinde gecikme yaşandı.

Bu nedenle çiftlikteki 800 civarında tavuk telef oldu, işletme sahibi de hayvanları kendisine ait araziye bıraktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ekiplerin uyarısı üzerine tavuklar bırakıldıkları alana iş makinesi yardımıyla gömüldü.

İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.