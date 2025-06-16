Tarsus'ta Babalar Günü Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, Babalar Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Babalarla çocuklarını bir araya getiren etkinlik, hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu.

Tarsus Belediyesi, Babalar Günü'nünde hem babaları hem de çocukları mutlu eden bir etkinliğe imza attı. Atatürk Mahallesi Mutlu Çocuk Parkı'nda düzenlenen programda çocuklar babalarıyla zaman geçirdi.

Etkinlik boyunca babalar ve çocuklar müzikli aktiviteler, yüz boyama, yarışmalar ve sürpriz hediyelerle keyifli anlar yaşadı. Çocukların babalarıyla birlikte katıldığı çeşitli oyunlar, hem eğlenceli hem de bağ güçlendirici bir ortam oluşturdu.

Belediye Başkanı Ali Boltaç, etkinliğe ilişkin, "Aile kurumunun temel direği olan babalarımızın sadece bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğine inanıyoruz. Onların varlığı, çocuklarımızın daha güçlü ve mutlu bireyler olarak yetişmesinde büyük rol oynuyor. Bugün bu birlikteliği yaşatmak bizim için çok kıymetli" dedi.