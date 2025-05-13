MERSİN'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle birçok noktada yollar trafiğe kapandı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı dolayısıyla Çamlıyayla- Tarsus karayolu, trafiğe kapandı. Jandarma ve belediye ekipleri, araçların doluyla kaplı yolda ilerlemesine izin vermedi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle doluyla kaplanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: ÇAMLIYAYLA (Mersin),
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Dolu Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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