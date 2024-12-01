Tarsus'ta Evde Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Ferahimşalvuz Mahallesi'ndeki T.C'ye ait tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin söndürdüğü yangında evde hasar oluşurken dumandan etkilenen ev sahibine sağlık ekipleri müdahale etti.
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