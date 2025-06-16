Tarsus\'ta Karavan Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda kamyona arkadan çarpan karavandaki Sultan Bozkurt (57) hayatını kaybetti, sürücü M.A.A. ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. M.A.A. yöntemindeki yabancı plakalı karavan, aynı yönde ilerleyen H.Ü.'nün kullandığı 50 AFC 696 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle karavanın ön kısmı hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sultan Bozkurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü M.A.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bozkurt'un cansız bedeni de otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon şoförü H.Ü. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.