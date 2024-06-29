Tarsus'ta kaybolan oğlak menfezde bulundu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olduğu için aranırken menfezde çamura saplanmış halde bulunan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Taşobası Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan Osman Turhan Gazi, oğlaklardan birinin kayıp olduğunu fark etti. Gazi, bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin çevrede yaptığı aramada oğlak, otoyol altında menfezde çamura saplanmış halde bulundu.

Oğlak, görevliler tarafından çıkarılıp sahibine teslim edildi.

Sürü sahibi Gazi, oğlağı bulup kendine teslim eden ekiplere teşekkür etti.