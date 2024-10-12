Tarsus'ta Kız Çocukları Günü Maçı: Kızların Gücü Vurgulandı

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Bu gece büyük bir zam daha gelecek

(MERSİN) - Dünya Kız Çocukları Günü'nde Tarsus'ta Kavaklı Spor Kulübü ve Gençlerbirliği Spor Kulübü kız futbol takımları maç yaptı. Maçı ailesiyle izleyen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Kızlarımızın özgürlüğü en büyük gücümüzdür. Onların her alanda özgür ve eşit bireyler olarak var olmaları gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Tarsus'ta Kavaklı Spor Kulübü ve Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün kız futbol takımlarının karşılaştığı etkinlik, kız çocuklarının spor ve diğer tüm alanlarda eşit haklara sahip bireyler olarak yer alabilmelerine dikkati çekti.

Faruk Sodan Stadı'nda gerçekleşen farkındalık maçına Başkan Boltaç da ailesiyle katıldı. Başkan Yardımcıları Ali Uyan, Muzaffer Akkılıç ve CHP İlçe Başkanı Selahattin Şahin de etkinlikte yer aldı. Beraberlikle sonuçlanan maç, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Başkan Boltaç, etkinliğe ilişkin, "Kızlarımızın özgürlüğü en büyük gücümüzdür. Onların her alanda özgür ve eşit bireyler olarak var olmaları gerektiğini savunuyoruz. Bu etkinlik, onların güçlenmesine katkı sağlamak için attığımız önemli bir adımdır. Bu özel etkinlikle kız çocuklarının güçlenmesine yönelik anlamlı bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Tarsus Belediyesi olarak onların her zaman yanında olacağız" dedi.