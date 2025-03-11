Mersin'in Tarsus ilçesinde, içi boş su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Beydeğirmeni Mahallesi'nde arkadaşıyla oyun oynayan 9 yaşındaki Mahmut Yusuf Yakan, "Duman" adını verdiği köpek yavrusunun içi boş su kuyusuna düştüğünü gördü.
Kendi imkanlarıyla bir süre köpeği çıkarmaya çalışan Yakan, daha sonra çevredeki yetişkinlerden yardım istedi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, merdivenle indikleri yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyudan "file kurtarma aparatı" yardımıyla köpeği çıkardı.
Köpek yavrusunun teslim edildiği çocuklar, sevinç yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Kuyudan Kurtarılan Köpek Yavrusu - Son Dakika
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