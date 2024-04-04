Mersin\'de Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Melek Mosso: Yurdumun eşsiz şehirlerinde konser verebileceğim için mutluyum

Şarkıcı Melek Mosso, daha önce iptal edilen konserlerine gönderme yaparak, 'Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum' dedi. Mosso, daha sonra yanlış anlaşıldığını belirterek, belediyelerden kiralayacakları salon ve açık havalarda konser verebileceklerini söyledi. Her belediye ile çalıştığını belirten Mosso, önemli olan konserlerin amacından sapmaması olduğunu vurguladı.