Tarsus\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çamalan Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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