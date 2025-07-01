Tarsus'ta Orman Yangınlarına Denetim

Mersin'in Tarsus ilçesinde yangınlara karşı ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman personeli ve jandarma ekiplerince yangın riskinin yüksek olduğu yeşil alanların kontrol edildiği belirtildi.
Açıklamada, ormanlık alanlardaki denetimlerin süreceği kaydedildi.
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