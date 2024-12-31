Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle yola yuvarlanan kaya parçaları, belediye ekiplerince kaldırıldı.
İlçede etkili olan sağanakta Yalımık Mahallesi'ndeki yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı.
İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin iş makinesiyle gerçekleştirdiği temizliğin ardından yol ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Sağanak Kaya Parçaları Yola Düştü - Son Dakika
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