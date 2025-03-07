Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Tarsus- Çamlıyayla kara yolunda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 KFJ 82 plakalı kamyonet şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Şarampole Devrilen Kamyonette 3 Yaralı - Son Dakika
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