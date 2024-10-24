Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
S.Y. idaresindeki 01 AAU 411 plakalı tavuk yüklü kamyon, Karadiken Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Tavuk Yüklü Kamyon Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?