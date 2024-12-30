Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.I. idaresindeki 31 R 5287 plakalı tır Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü M.I. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?