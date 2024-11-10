Tartışma Kanlı Bitti: Gider Açma Davası - Son Dakika
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Tartışma Kanlı Bitti: Gider Açma Davası

Tartışma Kanlı Bitti: Gider Açma Davası

İnegöl'de vidanjör sahibi Harun R., tartışmada ev sahibi Özay Ç.'yi bacağından vurdu.

10.11.2024 15:29
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, giderini açmak için gittiği ev sahibi Özay Ç.'yi (49) bacağından tabancayla vurarak yaralayan özel vidanjör firması sahibi Harun R. (24), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 8 Kasım saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta meydana geldi. Özay Ç., iddiaya göre, 3 gün önce evinin giderinin açılması için özel bir vidanjör firmasını aradı. Aradan belli bir süre geçmesine rağmen gelen olmayınca, Özay Ç., firma sahibiyle telefonda tartıştı. Bunun üzerine Özay Ç. evin önüne indi. Taraflar arasındaki tartışma burada da devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun R., yanındaki tabancayla Özay Ç.' ye ateş etti. Özay Ç. sağ bacağından yaralanırken, mermilerden biri de park halindeki 16 F 6644 plakalı aracın camına isabet etti. Şüpheli, geldiği araçla kaçarken, yaralı Özay Ç. ise özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

'BENİ BIÇAKLAYACAĞINI DÜŞÜNEREK ATEŞ ETTİM'

Olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim olan Harun R.'nin ifadesinde, "Ev sahibi telefonla aradığında evinin önüne gittik. Yarım saat bekledik, ev sahibi gelmeyince, başka bir adresteki sorunu gidermek için olay yerinden ayrıldık. O sırada ev sahibi beni telefonla arayarak, hakaret içeren sözler söyledi. Biz sorunu gidermek için, bir süre sonra Özay Ç.'nin evine yeniden gittik. Evinin önünde buluştuğumuz ev sahibi, bana karşı hakaret etmeye devam etti. O sırada gerginlik yaşandı. Özay Ç. aracından bıçak alıp, üzerime yürüdüğü sırada, ben de kendimi korumak ve korkutmak için tabancayla yere ateş ettim. Mermilerden biri bacağına isabet etmiş. Ben yaralamak için ateş etmedim, kendimi korumak ve beni bıçaklayacağını düşünerek ateş ettim. Olayın ardından teslim oldum" dediği öğrenildi.

Harun R., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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