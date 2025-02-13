Taşçıer'den Bakan Tunç'a Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un TÜSİAD'a yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Taşçıer, "Adalet Bakanı'nın TÜSİAD'a yönelik açıklaması AKP iktidarının çarpık demokrasi anlayışının tezahürüdür" dedi.

Taşçıer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Adalet Bakanı'nın TÜSİAD'a yönelik açıklaması AKP iktidarının çarpık demokrasi anlayışının tezahürüdür. Demokrasi, sadece seçim kazanmak değildir. Demokrasi, toplumun tüm kesimlerinin özgürce görüşlerini ifade edebilmesi, eleştiri hakkının korunması ve farklı düşüncelerin zenginlik olarak görülmesi ile anlam kazanır. Açıkça ifade ediyoruz; Hiç kimse, hiçbir parti veya kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Ancak AKP'nin demokratik olmayan uygulamaları ve söylemleri, tam da bunu yapmaya çalıştıklarını göstermektedir.

Saray rejiminin hukuk düzenine yönelik müdahalelerine ve toplumun geniş kesimlerini düşman ilan ederek susturma çabalarına elbette boyun eğmeyecek, sessiz kalmayacağız. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızla özgürlüğün, adaletin ve gerçek demokrasinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ve görüyoruz; korku dağları sarmış. Sandık gelecek millet sizi gönderecek!"