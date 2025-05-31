Taşkent ile Trabzon Arasında Uçuşlar Başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı.

Taşkent Havalimanı'nda iki şehir arasında uçak seferlerinin başlatılmasıyla ilgili tören düzenlendi.

Törende, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ile Özbek ve Türk turizm acente yetkilileri, ilk seferin başlatılması dolayısıyla açılış kurdelesini keserken uçağın ilk yolcularına pasta ikram edildi.

Özbekistan'daki bir özel hava yolu şirketi tarafından ilk etapta haftada bir kez düzenlenecek Taşkent-Trabzon uçak seferinin ilk uçağının, Taşkent'ten yerel saatle 16.00'da kalkması bekleniyor. Uçakta yolcuların yanı sıra Özbek seyahat acentelerinin temsilcileri de yer alıyor.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan, açılışın ardından yaptığı açıklamada, geçen yıl 3 binden fazla Özbekistanlının Trabzon'u ziyaret ettiğini, bu yıl bu rakamı daha da arttırmak istediklerini söyledi.

Erdoğan, Özbekistan'da yaptıkları çalışmada Trabzon'u tanıttıklarını ve bu çalışmalarda uçak seferlerine büyük ilgi olduğunu gördüklerini belirtti.

Haftada bir kez düzenlenecek seferlerin 20 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten Erdoğan, uçak seferi sayısının gelen talebe binaen artırılabileceğini dile getirdi.

Erdoğan, uçak seferlerinin Özbek vatandaşlarının Trabzon'u daha yakından tanımaları için bir fırsat olacağını ifade ederek ilk uçak seferinde 177 yolcunun bulunduğunu kaydetti.

Taşkent'te geçen ay Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Özbekistan'ın Trabzon Fahri Konsolosu Sadık Soylu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Trabzon Tanıtım Günleri etkinliği düzenlenmiş, burada, 31 Mayıs'tan itibaren Taşkent ve Trabzon arasında uçak seferlerinin başlatılacağı duyurulmuştu.

Halihazırda Özbekistan ile Türkiye arasında haftada 90'dan fazla uçak seferi düzenleniyor.