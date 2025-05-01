Taşkent'te Sanayi Fuarı Düzenlendi

TAŞKENT, 1 Mayıs (Xinhua) -- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "INNOPROM. Orta Asya" Uluslararası Sanayi Ticaret Fuarı'na katılan insanlar, 30 Nisan 2025.

Pazartesi günü başlayan ve üç gün süren fuar, sanayi sektöründe uluslararası etkileşim ve işbirliğini teşvik etti. (Fotoğraf: Zafar Khalilov/Xinhua)