Taşkent'te Yerel Meclisler Konferansı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, "Yerel Meclisler Sistemi Modernizasyonunun Anayasal ve Hukuki Sorunları: Özbekistan için Uluslararası Deneyim" başlıklı konferans düzenlendi.

Özbekistan Parlamentosu, Anayasa Mahkemesi ve Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen konferansa, Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Uluğbek Abduselamov, Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Rahimcan Hakimov, Yasama ve Hukuk Politikaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mir Akbar Rahmankulov ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda bilim insanı ve uzman katıldı.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Rahmankulov, son dönemde ülkede yasama ve hukuk alanında önemli reform ve değişimlerin hayata geçirildiğini kaydederek, anayasada yapılan reform ve değişikliklerin de bunun bir örneği olduğunu belirtti.

Konferansın amacının ülkedeki yerel yönetim organları faaliyetinin geliştirilmesinde diğer ülkelerin deneyimlerini incelemek olduğunu aktaran Rahmankulov, bu çerçevede konferansın kendileri için önemli olduğuna dikkat çekti.

Yerel temsil organlarına vurgu

Konferansta AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Köseoğlu, "Yerel temsil organları faaliyetlerinin iyileştirilmesi" konulu oturumda moderatörlük yaptı.

Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyen, uygulayıcı ve siyaset bilimcileri olarak yerel temsil kurumlarını daha şeffaf, katılımcı ve etkili hale getirecek yolları birlikte keşfetmek, tecrübe paylaşmak ve iyi uygulamaları tartışmak için bir arada bulunduklarını kaydetti.

Köseoğlu, giderek karmaşıklaşan ve hızla değişen bir dünyada, yerel yönetimlerin rolünün de dönüşmek zorunda olduğunu vurgulayarak, yerel kurumların bu süreçlerle baş edebilmeleri için gerekli yetki, araç ve kapasiteyi kazanması gerektiğini belirtti.

Yerel temsil organlarının, halkın iradesinin doğrudan yansıdığı, tabandan yukarıya doğru işleyen demokrasinin yapı taşlarını oluşturduğunu vurgulayan Köseoğlu, bu kurumların etkinliğinin yönetişimin kalitesini, kamu güvenini ve toplumsal istikrarı doğrudan etkilediğini ifade etti.

Konferansta, AYBÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Karataş Durmuş ve Bilişim Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Samet Tatar da sunum yaptı.