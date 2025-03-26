Taşköprü'de Kütüphane Haftası Kutlandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kütüphane Haftası kutlandı.
31 Mart- 6 Nisan tarihlerinde kutlanan Kütüphane Haftası'nın Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.
Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin Taşköprülüzadeler Kütüphanesi'nde çocuklarla bir araya geldi.
Etkinlik kapsamında, çocuklar kitapları inceleyerek kütüphane ortamını deneyimleme fırsatı buldu.
Çocuklar için çeşitli sürprizlerin de hazırlandığı etkinlikte, kitap okuma alışkanlığının önemi vurgulandı.
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