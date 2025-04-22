Taşköprü'de Minik Başkan Bayramda Görevde

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Taşköprü Belediye Başkanlığı koltuğu sembolik olarak Seka İlkokulu öğrencilerinden Hamiyet Buğlem Ergan'a devredildi.

Şükrü Çınar Kaya, Melisa Özdemir, temsili minik başkan Hamiyet Buğlem Ergan, Okul Müdürü İsmail Korkmaz ve sınıf öğretmeni Dilara Keleş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Buğlem, hayalindeki Taşköprü'yü anlatırken ilk isteğini de okulundan yana kullandı.

Okul bahçesindeki parkın yenilenmesini talep eden Ergan'ın bu isteği, Başkan Arslan tarafından memnuniyetle karşılandı. Başkan Arslan, ilgili ekiplerin en kısa sürede gerekli çalışmayı başlatacağını belirtti.

Genç nesillerin fikirlerine her zaman önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Çocuklarımızın gözünden ilçemizi dinlemek, onların hayallerine kulak vermek bizim için çok kıymetli. Bu özel günde minik başkanımızı dinledik, notlarımızı aldık. Geleceğe daha yaşanabilir bir Taşköprü bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.