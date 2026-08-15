Taşköprü'de orman yangını kontrol altında
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hoca köyü Yayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Taşköprü Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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