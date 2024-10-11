Taşköprü'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Taşköprü'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, yargılama başladı.

11.10.2024 12:16
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Donalar köyü muhtarı Cengiz Sürer, oğulları Barış ve Hüseyin Sürer ile Şenol Can'ın yanı sıra müşteki Mehmet Atasoy ve avukatları katıldı.

Cengiz Sürer, duruşmadaki savunmasında, hayatını kaybeden Galip Alkaşı'nın yerel seçimlerde karşısına muhtar adayı olarak çıktığını söyledi.

Muhtarlık seçimini kazandığını belirten Sürer, şunları kaydetti:

"Benden önce azamı görmüş ve sıkıştırmış. Bakkalda otururken Galip geldi ve bana ağır şekilde hakaret edip tehdit etti. Bir süre sonra oğullarım olayı duymuşlar, beni aradılar. Ben de, 'Siz gelmeyin, önemli bir durum yok, ben gidip şikayetçi olacağım' dedim ama merak edip köyden ilçeye gelmişler. Kahvehanede otururken çocuklarım yanıma geldi. Ben de olayı onlara anlattım. Sonra Galip'in sürekli oturduğu kahvehaneye doğru yürümeye başladılar. Çocuklarımın kahvehaneye gitmelerini engellemek istedim ama başarılı olamadım. Kahvehanenin önünde Galip ile karşılaştık. Tekrar tartışma çıktı. Ben sadece olayları yatıştırmak istedim, suçsuzum, tahliyemi istiyorum."

Sanıklardan Şenol Can da meydana gittiğinde "Köylüler birbirlerini öldürüyor" şeklinde sözler duyduğunu anlatarak, "Hızla olay yerine gittim. Dağılacaklarını düşünerek havaya ateş ettim. O sırada birisi beni yıktı, yerde elime mermi isabet etti. Beni vuranın Galip olduğunu sandım ve ateş ettim. Olaydan ötürü pişmanım, tahliyemi istiyorum." dedi.

Barış Sürer ise babasının kavga ettiğini duyunca konuşmak için kahvehaneye gittiklerini dile getirerek, "Tartışma çıktı. O sırada arkamdan ateş edildi. Galip, Şenol dayımı yere yıkınca onun ateş ettiğini sandım. Mehmet'in kaçtığını görünce silah alacağını sandım. İsteseydim öldürebilirdim ama bacağına ateş ettim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu, yaşanan olaydan ötürü pişmanım, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Olayda yaşamını yitiren Galip Alkaşı'nın akrabası olan Mehmet Atasoy ise Cengiz Sürer ile çocuklarının Şenol Can ile oturdukları kahvehaneye geldiklerini belirterek, "Cengiz hariç diğerleri bana, kahvehanenin içine doğru ateş etti. Hüseyin üç kez bacağımdan, Şenol karnımdan vurdu. Sonrasında ben kaçtım. Arkamdan Barış geldi, bana sığındığım dükkanda ateş etti. Beni de öldürmek istediler." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 Nisan'da Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer, oğulları Barış ve Hüseyin Sürer, akrabaları Şenol Can ile Galip Alkaşı ve Mehmet Atasoy arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Alkaşı hayatını kaybetmiş, Atasoy ise yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşköprü'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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