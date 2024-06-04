Taşköprü Kaymakamı, Asayiş Ekibine Başarı Belgesi Verdi

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Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen tarafından, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekibine, başarı belgesi verildi.

Asayiş ekibi, son dönemde uyuşturucu ile mücadelede gösterdiği üstün performans dolayısıyla başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kaymakam Bekir Özen, konuşmasında asayiş ekibinin fedakarca yaptığı çalışmaların önemini vurgulayarak, halkın güvenliği için gösterdikleri çabanın takdire değer olduğunu belirtti.

Özen, belge alan 4 polis memurlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.