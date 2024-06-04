Taşköprü Kaymakamı, Asayiş Ekibine Başarı Belgesi Verdi - Son Dakika
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Taşköprü Kaymakamı, Asayiş Ekibine Başarı Belgesi Verdi

Taşköprü Kaymakamı, Asayiş Ekibine Başarı Belgesi Verdi

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekibine, uyuşturucu ile mücadelede gösterdikleri üstün performans dolayısıyla başarı belgesi verdi. Özen, asayiş ekibinin halkın güvenliği için gösterdiği fedakarca çalışmaların takdire değer olduğunu belirtti ve belge alan 4 polis memuruna teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

04.06.2024 11:21
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Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen tarafından, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekibine, başarı belgesi verildi.

Asayiş ekibi, son dönemde uyuşturucu ile mücadelede gösterdiği üstün performans dolayısıyla başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kaymakam Bekir Özen, konuşmasında asayiş ekibinin fedakarca yaptığı çalışmaların önemini vurgulayarak, halkın güvenliği için gösterdikleri çabanın takdire değer olduğunu belirtti.

Özen, belge alan 4 polis memurlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşköprü Kaymakamı, Asayiş Ekibine Başarı Belgesi Verdi - Son Dakika

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