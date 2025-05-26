Taşova\'da Panelvan Devrildi: 2 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı.

Yolaçan köyünde O.Y. idaresindeki 55 ANG 323 plakalı panelvan refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan C.C.D., sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.