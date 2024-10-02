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Taşova'da Peygamber Temalı Program

Taşova\'da Peygamber Temalı Program

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 'Peygamber ve şahsiyet inşası' temalı haftalık program düzenlendi.

02.10.2024 15:17
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Amasya'nın Taşova ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında, "Peygamber ve şahsiyet inşası" temalı program düzenlendi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, hafta boyunca her yıl farklı bir tema işlendiğini ve seçilen temalar konusunda duyarlılık oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bu yılın temasını 'Peygamber ve şahsiyet inşası' olarak belirledik. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin haftasını tebrik ediyor, Mevlid-i Nebi'nin tüm insanlığın barış, huzur ve kardeşliğine yeni bir milat olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Program, İl Müftüsü Hamza Bayram'ın yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşova'da Peygamber Temalı Program - Son Dakika

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