Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Sanayi Mahallesi'nde M.Ö'ye ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Taşova Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Taşova'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?