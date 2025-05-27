Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Sahili'nde çevre düzenlemesi yapıldı.
Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, çevre düzenlemesi kapsamında belediyenin ahşap işleme atölyesinde üretilen bank, salıncak ve çeşitli kent mobilyaları sahile yerleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Belediyemizin ürettiği ahşap ürünler, hem estetik hem kullanışlı olmasıyla vatandaşlarımızın dikkatini çekiyor." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Taşucu Sahili'nde Çevre Düzenlemesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?