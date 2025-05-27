Taşucu Sahili'nde Çevre Düzenlemesi - Son Dakika
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Taşucu Sahili'nde Çevre Düzenlemesi

Taşucu Sahili\'nde Çevre Düzenlemesi
27.05.2025 12:13
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Silifke'de Taşucu Sahili'nde ahşap mobilyalarla düzenleme yapıldı, estetik ve kullanışlı ürünler sergilendi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Sahili'nde çevre düzenlemesi yapıldı.

Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, çevre düzenlemesi kapsamında belediyenin ahşap işleme atölyesinde üretilen bank, salıncak ve çeşitli kent mobilyaları sahile yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Belediyemizin ürettiği ahşap ürünler, hem estetik hem kullanışlı olmasıyla vatandaşlarımızın dikkatini çekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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