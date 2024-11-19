Tatlıoğlu\'ndan İspanyol Komutan\'a Ziyaret

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Antonio Pineiro Sanchez ile görüştüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Oramiral Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan, İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sanchez ve beraberindeki heyetin, Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret ettiği ve ikili ilişkiler toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.