Tatlıoğlu ve Al Rahbi Görüştü

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Oramiral Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak 19-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Türkiye'de bulunan Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Al Rahbi ve beraberindeki heyetin, Deniz Kuvvetleri Karargahına ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.