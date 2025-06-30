Tatvan\'a Yeni Kaymakam Atandı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesine atanan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, göreve başladı.
İlçeye gelen Demirer, Kaymakamlık önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.
Daha sonra makamına geçen Demirer, kurum amirlerinden ilçe ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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