Tatvan'da Dolu ve Sel Felaketi

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Tatvan'da dolu yağışı etkili oldu: Ekinler zarar gördü, birçok yer sular altında kaldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili tarım alanlarında büyük zarara yol açtı.

Bu sabah saatlerinde başlayan ve kısa süre içerisinde şiddetini artıran dolu yağışı, ilçedeki birçok noktada sel baskınlarına neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı, özellikle çiftçilerin mahsullerine büyük hasar verdi. Tarlalar, dolunun etkisiyle yer yer tamamen tahrip oldu. Ayrıca, dolu sonrası meydana gelen su taşkınları, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok yer su altında kalırken, bazı yollar ise ulaşıma kapandı.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başlandığını ve dolu yağışının verdiği zararların en kısa sürede belirleneceğini bildirdi.