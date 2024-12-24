Tatvan'da Kariyer Günleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tatvan'da Kariyer Günleri Düzenlendi

Tatvan'da lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım etkinliği gerçekleştirildi, 1264 öğrenci katıldı.

24.12.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise öğrencileri için düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde meslek tanıtımı yapıldı.

Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, polislik, hemşirelik, avukatlık, beden eğitimi ve antrenörlük, psikolog, okul öncesi öğretmenliği, reklam ve halkla ilişkiler meslekleri tanıtıldı.

Programa katılan avukat, hemşire, antrenör, psikolog, öğretmen, gazeteci ve polisler de meslekleri hakkında bilgiler vererek öğrencilerin sorunlarını yanıtladı.

Okulun rehberlik öğretmeni Esmanur Erdoğan, kariyer günleri kapsamında okulun çocuk gelişimi ve halkla ilişkiler bölümü öğrencilerini meslekler hakkında bilgilendirdiklerini söyledi.

Okul idaresi ve öğretmenlerin katkısıyla 1264 öğrencinin katılımıyla kariyer günleri programını düzenlediklerini anlatan Erdoğan, "Amacımız öğrencilerin mesleğini yürüten kişilerle birebir konuşması, meslek hakkında ve eğitimlerin süreci konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz mesleğin avantajları ve zorlukları hakkında da birebir soru ve cevaplarla da bilgilendirildi." diye konuştu. .

Programa katılan avukat Ezgi Arslan ise mesleğini tanıtmak için öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Öğrencilerin sorduğu sorular ışığında avukatlık mesleğinin ne olduğu, meslek lisesi öğrencisi olmanın da aslında avukatlık mesleğine adım atmanın önünde bir engel olmadığını öğrencilerimizle konuştuk. Programı düzenleyen ve bizi burada ağırlayan okul yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Güncel, Tatvan, bitlis, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da Kariyer Günleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:25:29. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvan'da Kariyer Günleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.