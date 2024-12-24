Tatvan'da Kariyer Günleri Düzenlendi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise öğrencileri için düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde meslek tanıtımı yapıldı.

Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, polislik, hemşirelik, avukatlık, beden eğitimi ve antrenörlük, psikolog, okul öncesi öğretmenliği, reklam ve halkla ilişkiler meslekleri tanıtıldı.

Programa katılan avukat, hemşire, antrenör, psikolog, öğretmen, gazeteci ve polisler de meslekleri hakkında bilgiler vererek öğrencilerin sorunlarını yanıtladı.

Okulun rehberlik öğretmeni Esmanur Erdoğan, kariyer günleri kapsamında okulun çocuk gelişimi ve halkla ilişkiler bölümü öğrencilerini meslekler hakkında bilgilendirdiklerini söyledi.

Okul idaresi ve öğretmenlerin katkısıyla 1264 öğrencinin katılımıyla kariyer günleri programını düzenlediklerini anlatan Erdoğan, "Amacımız öğrencilerin mesleğini yürüten kişilerle birebir konuşması, meslek hakkında ve eğitimlerin süreci konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz mesleğin avantajları ve zorlukları hakkında da birebir soru ve cevaplarla da bilgilendirildi." diye konuştu. .

Programa katılan avukat Ezgi Arslan ise mesleğini tanıtmak için öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Öğrencilerin sorduğu sorular ışığında avukatlık mesleğinin ne olduğu, meslek lisesi öğrencisi olmanın da aslında avukatlık mesleğine adım atmanın önünde bir engel olmadığını öğrencilerimizle konuştuk. Programı düzenleyen ve bizi burada ağırlayan okul yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.