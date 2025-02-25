Tatvan'da mercan bulutu görüldü
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünde devasa mercan bulut görüntülendi.
Alışılmadık görüntüsüyle dikkat çeken bulut, kısa süre sonra dağıldı. Tatvan semalarında nadir görülen bu doğa olayı, bölgedeki atmosfer durumuna bağlı olarak şekillendi. Mercan bulutu, kısa sürede kaybolsa da gökyüzündeki etkileyici görüntüsüyle dikkat çekti.
Son Dakika › Güncel › Tatvan'da Nadir Mercan Bulutu Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?